Менеджер Умара Нурмагомедова заявил, что сроков возвращения бойца после операции пока нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов продолжает восстановление после операции на колене, точные сроки его возвращения неизвестны. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Нурмагомедов перенес операцию на крестообразных связках колена. 29 мая он заявил, что хотел бы вернуться в октагон в октябре или ноябре.

"Все зависит от сроков восстановления. Пока конкретных сроков нет", - сказал Магомедов.

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Всего на его счету 13 побед и ни одного поражения.