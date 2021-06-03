Теннисист Медведев вышел в третий круг Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. В третьем круге Медведев сыграет с американцем Рейлли Опелкой (32-й номер посева).

Медведев является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Россиянин играл в финалах двух турниров Большого шлема - US Open (2019) и Australian Open (2021).

Полу 24 года, он занимает 52-е место в рейтинге ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход третий круг Australian Open (2020).

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости. Это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.