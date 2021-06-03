"Баффало" будет выбирать первым на драфте НХЛ 2021 года

ТАСС, 3 июня. "Баффало" стал обладателем первого пика на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Лотерея драфта прошла в ночь на четверг.

По итогам регулярного чемпионата "Баффало" набрал 37 очков в 56 матчах и стал худшей командой лиги. Клуб имел наибольшие шансы (16,6%) на победу в лотерее драфта.

Вторым на предстоящем драфте будет выбирать "Сиэтл", который 30 апреля был официально принять в состав НХЛ. Клуб представили летом прошлого года. Планировалось, что он будет выступать уже в сезоне-2020/21, но к этому сроку могла быть не готова арена. Команда будет сформирована в результате драфта расширения.

Обладателем третьего пика драфта стал "Анахайм", далее расположились "Нью-Джерси" (4), "Коламбус" (5), "Детройт" (6), "Сан-Хосе" (7), "Лос-Анджелес" (8), "Ванкувер" (9), "Оттава" (10), "Чикаго" (11), "Калгари" (12), "Филадельфия" (13), "Даллас" (14), "Нью-Йорк Рейнджерс" (15). "Аризона" не будет выбирать игроков в первом раунде, клуб наказали за нарушение правил при проведении тестирования игроков во время сезона-2019/20. Оставшиеся места будут определены по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Первый раунд драфта НХЛ 2021 года должен пройти 23 июля, со второго по седьмой - 24-го.