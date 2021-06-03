"Филадельфия" обыграла "Вашингтон" и вышла во второй раунд плей-офф НБА

ТАСС, 3 июня. "Филадельфия" дома со счетом 129:112 обыграла "Вашингтон" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Вашингтона" Брэдли Бил, набравший 32 очка. Дабл-дабл оформил его одноклубник Расселл Уэстбрук (24 очка + 10 передач), трипл-дабл на счету игрока "Филадельфии" Бена Симмонса (19 очков + 10 подборов + 11 передач).

"Филадельфия" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1 и впервые за два года вышла во второй раунд. В сезоне-2018/19 команда обыграла "Бруклин" (4-0 в серии), но затем уступила "Торонто" (3-4), который впоследствии выиграл плей-офф. Во втором раунде "Филадельфия" сыграет с победителем пары "Атланта" - "Нью-Йорк" (3-1).

По итогам регулярного чемпионата "Филадельфия" заняла первое место в таблице Восточной конференции, "Вашингтон" стал восьмым и вышел в плей-офф, победив в раунде плей-ин.