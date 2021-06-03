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НБА

"Атланта" впервые за пять лет вышла во второй раунд плей-офф НБА

В первом раунде "Атланта" обыграла "Нью-Йорк"
Трэй Янг Elsa/Pool Photo via AP
Описание
Трэй Янг
© Elsa/Pool Photo via AP

ТАСС, 3 июня. "Атланта" на выезде обыграла "Нью-Йорк" со счетом 105:94 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг, набравший 36 очков. Дабл-даблы оформили его одноклубник Клинт Капела (14 очков + 15 подборов) и форвард "Нью-Йорка" Джулиус Рэндл (23 очка + 13 подборов).

"Атланта" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1 и вышла во второй раунд плей-офф впервые с сезона-2015/16. Тогда команда обыграла "Бостон" (4-2 в серии), но затем уступила "Кливленду" (2-4). Во втором раунде "Атланта" сыграет с "Филадельфией".

По итогам регулярного чемпионата "Нью-Йорк" занял четвертое место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.

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