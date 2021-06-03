"Монреаль" обыграл "Виннипег" в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 3 июня. "Монреаль" на выезде победил "Виннипег" со счетом 5:3 в стартовом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Монреаля" шайбы забросили Йеспери Котканиеми (4-я минута), Эрик Стаал (6), Ник Сузуки (18), Брендан Галлахер (52) и Джейк Эванс (60, в пустые ворота). У "Виннипега" отличились Адам Лаури (12), Дерек Форборт (50) и Кайл Коннор (59).
В эпизоде с забитым голом Эванс столкнулся с нападающим "Виннипега" Марком Шайфли и впоследствии был вынужден покинуть лед на носилках.
"Монреаль" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет 5 июня в Виннипеге.
По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Виннипег" - третье. В первом раунде "Монреаль" обыграл "Торонто" (4-3 в серии), "Виннипег" победил "Эдмонтон" (4-0). В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.