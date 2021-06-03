{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Монреаль" обыграл "Виннипег" в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ

"Монреаль" выиграл со счетом 5:3

ТАСС, 3 июня. "Монреаль" на выезде победил "Виннипег" со счетом 5:3 в стартовом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Монреаля" шайбы забросили Йеспери Котканиеми (4-я минута), Эрик Стаал (6), Ник Сузуки (18), Брендан Галлахер (52) и Джейк Эванс (60, в пустые ворота). У "Виннипега" отличились Адам Лаури (12), Дерек Форборт (50) и Кайл Коннор (59).

В эпизоде с забитым голом Эванс столкнулся с нападающим "Виннипега" Марком Шайфли и впоследствии был вынужден покинуть лед на носилках.

"Монреаль" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет 5 июня в Виннипеге.

По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Виннипег" - третье. В первом раунде "Монреаль" обыграл "Торонто" (4-3 в серии), "Виннипег" победил "Эдмонтон" (4-0). В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

Теги
НХЛ
НБА
"Атланта" впервые за пять лет вышла во второй раунд плей-офф НБА
В первом раунде "Атланта" обыграла "Нью-Йорк"
"Атланта" впервые за пять лет вышла во второй раунд плей-офф НБА
Читать полностью