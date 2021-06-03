"Колорадо" одержал вторую победу в серии плей-офф НХЛ с "Вегасом"

ТАСС, 3 июня. "Колорадо" дома обыграл "Вегас" в овертайме со счетом 3:2 во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Колорадо" отличились Брэндон Саад (4-я минута), Тайсон Джост (18) и Микко Рантанен (63), российский нападающий команды Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями. У "Вегаса" шайбы забросили Алек Мартинес (10) и Райлли Смит (31).

Вратарь "Колорадо" Филипп Грубауэр отразил 39 бросков, его визави Марк-Андре Флёри - 22. Оба голкипера были вместе с россиянином Андреем Василевским ("Тампа") номинированы на приз "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

"Колорадо" повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч пройдет в Лас-Вегасе 5 июня.

"Колорадо" занял первое место в таблице Западного дивизиона и стал победителем регулярного чемпионата, "Вегас" расположился на второй строчке в дивизионе. В первом раунде "Колорадо" победил "Сент-Луис" (4-0), "Вегас" одолел "Миннесоту" (4-3). В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.