Оргкомитет чемпионата мира по футболу намерен перенять у России идею гостеприимства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организационный комитет чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре планирует перенять идею гостеприимства, которая была одной из основных в организации чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года Фатма Аль-Наими.

"Делегация Катара была на чемпионате мира в России, и мы многое смогли перенять. Охрана, вопросы транспорта - все было на высшем уровне, лично я советовалась с ФИФА [Международной федерацией футбола] и Россией в вопросах организации мероприятия, - сказала она. - Fan-ID (паспорт болельщика) тоже идея России, там же это впервые и воплотили, и мы просто сделаем так же. Это одна из реально хороших идей, которую мы подсмотрели, организация других мероприятий была на высшем уровне".

"Россия подняла планку, но самое важное - это отношение к людям. Мы хотим перенять гостеприимность России: вы можете построить стадион, создать инфраструктуру, но человеческий фактор всегда все решает. Вы были там, вы видели отношение людей к гостям, это очень важно. Хорошие воспоминания, которые останутся у людей после поездки, - это тоже очень важная часть чемпионата мира, и Катар прикладывает все усилия, чтобы поделиться своим гостеприимством с каждым болельщиком", - добавила Аль-Наими.

Во время чемпионата мира возможен наплыв порядка 1,5 млн человек, при этом в Катаре уже запущен процесс вакцинации от коронавируса.

"Это происходит добровольно, в первую очередь вакцинируется группа риска, пожилые люди. Мы на правильном пути - огромная часть сотрудников уже вакцинирована. Что касается типа вакцины, это все есть в публичном доступе. К концу этого года мы постараемся вернуть хотя бы 30% зрителей на стадионы, не забывая о безопасности их и игроков", - отметила она.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.