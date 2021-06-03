Матыцин: чемпионат мира по го позволит обмениваться знаниями между участниками турнира

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Проведение чемпионата мира по игре го во Владивостоке позволит его участникам обмениваться знаниями и почувствовать гостеприимство России. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин во время телемоста Санкт-Петербург - Владивосток в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Чемпионат мира пройдет с 3 по 9 июня.

"Россия - открытая страна. Мы очень конструктивно всегда взаимодействуем с мировым спортивным сообществом, всегда демонстрируем принципы солидарности и единства, которые особенно важны сегодня, в период преодоления сложностей, связанных с пандемией, - сказал Матыцин. - Дальний Восток и Дальневосточный федеральный университет показывают пример этого сотрудничества, гостеприимства, обогащения культур. Надеюсь, что проведение чемпионата доставит радость и обмен знаниями всем участникам и еще раз позволит всем гостям почувствовать добродушие нашей страны, величие нашей страны, открытость и желание, готовность быть надежным партнером всего мирового сообщества в спорте".

"Надеюсь, что победит сильнейший и что принципы fair-play будут господствовать на этом чемпионате", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.