Спортсмены из 25 регионов примут участие в Кубке России по спортивной гимнастике

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Спортсмены из 25 регионов выступят на первом после пандемии коронавируса Кубке России по спортивной гимнастике, который пройдет в Новосибирске с 6 по 13 июня. Об этом сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС олимпийский чемпион, президент Федерации гимнастики Новосибирской области Евгений Подгорный.
"Сейчас будут лучшие 39 ребят и 29 девочек со всей России. В прошлом году Кубка России не было из-за пандемии, успели провести в марте чемпионат России. У нас же планировалось буквально два месяца назад, что Кубок России будет проходить в сентябре, но министерство спорта и Федерация спортивной гимнастики России решили, что проведут отборочные [к Олимпийским играм] соревнования в июне и доверили провести Кубок России нам в Новосибирске", - сказал Подгорный.
Как отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, состязания станут для российских гимнастов финальным этапом отбора на Олимпийские игры в Токио. "Впервые такое масштабное и значимое мероприятие будет проходить на территории Новосибирской области. Центр спортивной гимнастики Евгения Подгорного примет участников соревнований", - сказал Ахапов.
Начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский рассказал, что в период соревнований город посетят титулованные гимнасты - двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, трехкратный чемпион мира Никита Нагорный, пятикратный чемпион Европы Артур Далалоян. "У нас в муниципальной школе в отделении спортивной гимнастики занимается около 500 спортсменов, и для них увидеть работу лучших тренеров, лучших спортсменов воочию - новый толчок к развитию", - пояснил Толоконский.
В Новосибирске находится один из крупнейших в стране региональных центров по спортивной гимнастке. Его строительство заняло три года и потребовало 600 млн рублей из бюджетов разных уровней. Проект был реализован при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта".