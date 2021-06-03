Спортсмены из 25 регионов примут участие в Кубке России по спортивной гимнастике

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Спортсмены из 25 регионов выступят на первом после пандемии коронавируса Кубке России по спортивной гимнастике, который пройдет в Новосибирске с 6 по 13 июня. Об этом сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС олимпийский чемпион, президент Федерации гимнастики Новосибирской области Евгений Подгорный.

"Сейчас будут лучшие 39 ребят и 29 девочек со всей России. В прошлом году Кубка России не было из-за пандемии, успели провести в марте чемпионат России. У нас же планировалось буквально два месяца назад, что Кубок России будет проходить в сентябре, но министерство спорта и Федерация спортивной гимнастики России решили, что проведут отборочные [к Олимпийским играм] соревнования в июне и доверили провести Кубок России нам в Новосибирске", - сказал Подгорный.