Штангистка Ершова готова ехать на Игры, если такое решение примет главный тренер сборной

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июня. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 55 кг Светлана Ершова поедет на Олимпийские игры в Токио, если такое право ей доверит главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов. Об этом спортсменка сообщила ТАСС в четверг после завоевания золотой награды чемпионата России в Ханты-Мансийске.

В апреле 2021 года Аниканов сообщал, что основной претенденткой на участие в Олимпийских играх в Токио является Кристина Соболь. По его словам, только три спортсменки имеют лицензии, дающие право выступить на Олимпиаде - Соболь, Ершова и Кристина Новицкая, при этом квота у женщин только одна. Он отмечал, что основной претенденткой была Татьяна Каширина, но ее участие под вопросом.

"Вообще не загадываю [о поездке в Токио]. Главный тренер у нас есть, он все решает. Нам сказали задачу, мы ее выполнили, на этом наши задачи заканчиваются. Все остальное не касается спортсмена, что скажут, то и будем выполнять, не буду ничего загадывать, только форма покажет", - сказала Ершова.

По ее словам, выступлением в Ханты-Мансийске на чемпионате России она осталась недовольна, поскольку попала под сильную акклиматизацию. "Сборы проводили во Владивостоке, откуда перелетали в Москву, из Москвы в Ханты-Мансийск, это сказалось на выступлении, потому что тело не чувствовалось. Очень странное выступление, если бы я пошла на те веса, на которые была готова, то, возможно, были бы ошибки. Не подняла то, что было дано поднять, разминка показала, что самочувствие плохое, пришлось выступать так, как пришлось", - добавила она.

Чемпионат России по тяжелой атлетике проходит в Ханты-Мансийске с 2 по 7 июня. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Серебряный призер Игр-2012 и неоднократная чемпионка мира Каширина временно отстранена из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.