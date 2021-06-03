Симоне Индзаги назначен главным тренером футбольного клуба "Интер"

ТАСС, 3 июня. Симоне Индзаги стал главным тренером итальянского "Интера". Об этом сообщает пресс-служба миланской команды.

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан на два года.

На посту главного тренера Индзаги сменил соотечественника Антонио Конте, который в прошлом сезоне привел команду к первому за 11 лет чемпионству, но 26 мая покинул клуб.

На протяжении шести последних сезонов Индзаги тренировал римский "Лацио". В сезоне-2019/20 клуб под его руководством занял четвертое место в национальном первенстве и впервые с 2007 года пробился в групповой этап Лиги чемпионов, в 1/8 финала команда проиграла германской "Баварии". В прошлом сезоне "Лацио" в чемпионате Италии финишировал шестым.