Леонид Калошин покинул пост руководителя проекта VAR в России

ТАСС, 3 июня. Российский футбольный союз (РФС) объявил об истечении срока контракта с руководителем проекта системы видеоассистента рефери (VAR) в России Леонидом Калошиным. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Российский футбольный союз выражает благодарность Леониду Сергеевичу, который стоял у истоков запуска проекта VAR в России и возглавлял данное направление с 2017 года, за высокопрофессиональную работу и желает всяческих успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Также в связи с завершением контракта РФС прекратил сотрудничество с советником генерального секретаря организации Дэвидом Эллереем.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется на матчах чемпионата России, в ведущих европейских лигах, а также в еврокубковых турнирах.