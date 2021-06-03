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Футбол в России

Футбольный клуб "Локомотив" не продлил контракт с начальником команды Сухиной

Сухина покинул клуб по истечении срока контракта

ТАСС, 3 июня. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил об уходе начальника основной команды Станислава Сухины. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сухина покинул "Локомотив" по истечении срока контракта.

"Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Сухине 52 года, он являлся профессиональным футболистом с 1985 года. После окончания карьеры игрока в 1996 году стал футбольным арбитром. С 2001 по 2012 год судил матчи высшего дивизиона российского первенства и являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) второй группы.

После завершения судейской карьеры Сухина работал инспектором матчей чемпионата России, а с 2013 по 2016 год был заместителем главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. В "Локомотиве" он работал с марта 2017 года, команда с тех пор стала чемпионом России и трехкратным обладателем кубка страны.

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