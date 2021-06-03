Минспорт подписал соглашение о сотрудничестве с организацией "Деловая Россия"

ТАСС, 3 июня. Министерство спорта РФ и общероссийская общественная организация "Деловая Россия" заключили соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Документ подписали министр спорта Олег Матыцин и председатель "Деловой России" Алексей Репик. Соглашение предусматривает создание, реконструкцию и капитальный ремонт инфраструктуры, предназначенной для массовых занятий физической культурой и спортом за счет внебюджетных средств. Также предполагается расширение практики создания быстровозводимых и малобюджетных объектов спорта некапитального характера с привлечением внебюджетных средств, обеспечение условий для использования механизма государственно-частного партнерства при реконструкции, эксплуатации и управлении объектами спортивной инфраструктуры

"Сотрудничество с "Деловой Россией" - важно для нас во всех аспектах, которые определены соглашением, - сказал Матыцин. - Это и подготовка кадров, и строительство спортивной инфраструктуры, и развитие корпоративного спорта, и в целом формирование в деловом сообществе среды заинтересованности к спорту. Надеюсь, что сегодняшнее соглашение послужит укреплением фундамента нашей дальнейшей работы".

Сотрудничество между Минспортом и "Деловой Россией" будет осуществляться по нескольким направлениям: развитие системы физкультурно-спортивных клубов по месту работы граждан, повышение степени информированности и уровня знаний по вопросам физической культуры и спорта среди населения посредством просветительской деятельности в организациях по месту работы населения. Также предусматривается содействие развитию корпоративного спорта. Помимо этого, планируется проведение регулярных исследований уровня физической подготовленности населения в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.