В Госдуме предложили проводить "постковидную" реабилитацию в фитнес-клубах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Переболевшие коронавирусом россияне могут начать проходить реабилитацию в фитнес-клубах. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, чей комментарий ТАСС предоставила пресс-служба комитета.

"Необходимо развивать механизмы, которые бы позволили учреждениям фитнес-индустрии стать площадкой для реабилитации людей после тяжелых заболеваний, включая COVID-19", - заявил Пайкин.

По его словам, в России более 5 млн граждан перенесли COVID-19, и, по оценкам врачей, порядка 1 млн из них требуется дополнительная реабилитация - лечебная физкультура, занятия плаванием и восстанавливающие процедуры.

"Специалистами Ассоциации фитнес-индустрии разработаны программы восстановления при различных видах осложнений. В содружестве с медицинским сообществом данные программы могут получить повсеместное применение. Ассоциация, в состав которой входят 1400 фитнес-клубов практически во всех субъектах [РФ], может принять на себя функции центров реабилитации", - добавил парламентарий.