Сборная России по волейболу обыграла американцев в матче Лиги наций

ТАСС, 4 июня. Мужская сборная России по волейболу переиграла команду США в матче четвертого тура предварительного этапа Лиги наций. Турнир проходит в итальянском городе Римини без зрителей.

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Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:22, 25:19, 17:25, 25:19).

Сборная России одержала третью победу при одном поражении и с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче российские волейболисты сыграют с командой Австралии. Встреча состоится 4 июня.

На предварительном этапе, который завершится 23 июня, 16 команд сыграют друг с другом по круговой системе. Четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал.

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Сборная России дважды подряд выигрывала турнир. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.