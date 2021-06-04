"Бостон" вышел вперед в серии второго раунда плей-офф НХЛ с "Айлендерс"

В составе "Бостона" отличились Крейг Смит (6-я минута) и Брэд Маршанд (63). У "Айлендерс" шайбу забросил Мэтью Барзал (55).

ТАСС, 4 июня. "Бостон" на выезде обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме со счетом 2:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 39 бросков.

"Бостон" повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет в Нью-Йорке 6 июня.

По итогам регулярного чемпионата "Бостон" занял третье место в таблице Восточного дивизиона, "Айлендерс" стали четвертыми. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.