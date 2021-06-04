{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Бостон" вышел вперед в серии второго раунда плей-офф НХЛ с "Айлендерс"

"Бостон" выиграл в третьем матче серии в овертайме со счетом 2:1
Крейг Смит (в центре) AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Крейг Смит (в центре)
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 4 июня. "Бостон" на выезде обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме со счетом 2:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Бостона" отличились Крейг Смит (6-я минута) и Брэд Маршанд (63). У "Айлендерс" шайбу забросил Мэтью Барзал (55).

Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 39 бросков.

"Бостон" повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет в Нью-Йорке 6 июня.

По итогам регулярного чемпионата "Бостон" занял третье место в таблице Восточного дивизиона, "Айлендерс" стали четвертыми. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

Теги
НХЛ
НБА
"Денвер" обыграл "Портленд" и вышел во второй раунд плей-офф НБА
"Денвер" выиграл серию первого раунда со счетом 4-2
"Денвер" обыграл "Портленд" и вышел во второй раунд плей-офф НБА
Читать полностью