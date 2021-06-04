"Денвер" обыграл "Портленд" и вышел во второй раунд плей-офф НБА

ТАСС, 4 июня. "Денвер" на выезде победил "Портленд" со счетом 126:115 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Денвер" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и в третий раз подряд вышел во второй раунд, где сыграет против победителя пары "Финикс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" (3-2 в серии).

По итогам регулярного чемпионата "Денвер" занял третье место в таблице Западной конференции, "Портленд" стал шестым.