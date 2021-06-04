Передача Свечникова помогла "Каролине" победить "Тампу" в матче плей-офф НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Бретт Песс (26-я минута), Себастьян Ахо (28, 66). У "Тампы" отличились Брейден Пойнт (29) и Алекс Киллорн (37).

ТАСС, 4 июня. "Каролина" на выезде обыграла "Тампу" в овертайме со счетом 3:2 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Россиянин пропустил регулярный чемпионат из-за операции на бедре, в плей-офф он в девяти матчах набрал 14 очков (три шайбы + 11 результативных передач).

Форвард "Каролины" Андрей Свечников отдал голевой пас, набрав шестое очко (2+4) в девяти матчах нынешнего розыгрыша плей-офф. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска. Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев не отметился результативными действиями.

"Тампа" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет 5 июня в Тампе.

По итогам регулярного чемпионата "Каролина" заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, "Тампа" - третье. В первом раунде "Каролина" победила в серии с "Нэшвиллом" (4-2), "Тампа" с таким же счетом обыграла "Флориду". В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.