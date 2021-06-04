Действующий чемпион НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" вылетел в первом раунде плей-офф

ТАСС, 4 июня. "Лос-Анджелес Лейкерс" дома проиграл "Финиксу" со счетом 100:113 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Финикса" Девин Букер, набравший 47 очков. В составе "Лейкерс" больше всего очков набрал Леброн Джеймс (29).

"Финикс" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и вышел во второй раунд, где сыграет против "Денвера". Команда пробилась в плей-офф впервые с сезона-2009/10, тогда "Финикс" дошел до финала Западной конференции, обыграв "Портленд" (4-2 в серии) и Сан-Антонио (4-0), но уступил "Лейкерс" (2-4).

Команда из Лос-Анджелеса является действующим чемпионом НБА, в финале плей-офф сезона-2019/20 "Лейкерс" выиграли у "Майами" (4-2).

По итогам регулярного чемпионата "Лейкерс" заняли седьмое место в таблице Западной конференции, в матче раунда плей-ин команда обыграла "Голден Стэйт". "Финикс" на Западе стал вторым.