Четырехкратный олимпийский чемпион бегун Мо Фара завершит карьеру после Игр в Токио

ТАСС, 4 июня. Британский бегун на средние и длинные дистанции Мо Фара намерен завершить спортивную карьеру после Олимпийских игр в Токио. Комментарий бегуна приводит газета The Times.

"Знаю, что говорил об этом ранее, но сейчас я настроен серьезно. Если не брать в расчет Олимпиаду, то я проведу еще один-два марафона, и на этом все. Я должен проводить больше времени со своими детьми", - сказал Фара.

Фаре 38 лет, он завоевал по две золотые медали в забегах на 5 000 м и 10 000 м на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира и пять - на чемпионатах Европы. Эти достижения покорились спортсмену, когда он тренировался под руководством Альберто Салазара. Фаре также принадлежит мировой рекорд в беге на две мили (3 218 м).

В октябре 2019 года Салазар и коллега тренера эндокринолог Джеффри Браун были отстранены на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Салазар и Браун использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. New York Times ("Нью-Йорк таймс") писала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.