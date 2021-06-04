Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште пройдет в присутствии местных зрителей

БУДАПЕШТ, 4 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по дзюдо в столице Венгрии Будапеште пройдет в присутствии зрителей, однако в связи с коронавирусными ограничениями на турнир будут допущены только местные болельщики. Об этом ТАСС сообщил руководитель спортивного департамента Федерации дзюдо России Николай Печенкин.

Чемпионат мира стартует в Будапеште 6 июня, в турнире примут участие 694 дзюдоиста из 129 стран.

"Предстоящий чемпионат мира пройдет в присутствии зрителей, однако увидеть турнир смогут только венгерские болельщики. Ограничения вызваны опасностью распространения коронавирусной инфекции, и зарубежные болельщики, в числе которых были и наши соотечественники, разрешение на посещение турнира получить не смогли", - рассказал Печенкин.

На чемпионат Европы, проходивший в апреле в Лиссабоне, болельщики не были допущены. Чемпионат мира в Будапеште завершится 13 июня.