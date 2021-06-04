В сборной России не обнаружено случаев заражения коронавирусом перед матчем с болгарами

ТАСС, 4 июня. Результаты тестов на коронавирус футболистов, тренеров и представителей штаба сборной России оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

3 июня футболисты, тренеры и представители административного штаба сборной России сдали тесты ПЦР. Все тесты – отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к контрольной игре с Болгарией и ЕВРО.

Тестирование было проведено 3 июня. Сборная продолжает подготовку к товарищескому матчу против команды Болгарии и к чемпионату Европы.

Сборные России и Болгарии встретятся 5 июня на "ВТБ-Арене" в Москве (начало - 18:00 мск).

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).