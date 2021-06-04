Обладатель Кубка Стэнли Нордстрём перешел в ЦСКА

ТАСС, 4 июня. Шведский нападающий Юаким Нордстрём подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один сезон.

Прошедший сезон он провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари", отметившись 7 (1 гол + 6 передач) очками в 44 матчах.

Также Нордстрём представлял клубы НХЛ "Чикаго", "Каролина" и "Бостон". В составе "Чикаго" он стал обладателем Кубка Стэнли в 2015 году. Всего на его счету в НХЛ 75 (32+43) очков в 444 матчах. В составе сборной Швеции в 2017 году стал чемпионом мира.