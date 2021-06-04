Елена Веснина проиграла в третьем раунде Roland Garros

ТАСС, 4 июня. Россиянка Елена Веснина проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной в третьем раунде Roland Garros.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу Рыбакиной. В четвертом круге спортсменка из Казахстана сыграет с победительницей матча между американками Сереной Уильямс и Даниэль Коллинз.

21-летняя Рыбакина занимает 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим достижением казахстанской спортсменки на турнирах серии Большого шлема был выход в третий раунд Australian Open.

Весниной 34 года, российская теннисистка смогла выступить на Roland Garros благодаря защищенному рейтингу, который действует для игроков, пропустивших больше полугода из-за травм или рождения ребенка. Если теннисист не выступал на турнирах 12 месяцев или более, то он может использовать защищенный рейтинг с момента возвращения на 12 одиночных турнирах в течение года.

Россиянка является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного турнира в миксте, десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз - в парном разряде, трижды - в миксте), победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде, победительницей 22 турниров WTA, из них три она выиграла в одиночном разряде. Веснина - бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная победительница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет €17 млн.