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ММА

Чимаев вылетел в США и может провести бой в августе

Возможный соперник россиянина по поединку пока не называется

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев отправился на подготовку в США, он может провести поединок в августе. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Хамзат вылетел в США на подготовку. Он может провести следующий бой в августе. Многое будет зависеть от его состояния", - сказал собеседник агентства.

Чимаев в марте объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. Позднее боец заявил о поспешности своего заявления.

Всего на его счету девять побед и ни одного поражения в ММА.

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