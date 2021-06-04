Матчи чемпионата Европы по футболу в Мюнхене смогут посетить до 14 тыс. болельщиков

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Стадион "Альянц-Арена" в германском Мюнхене во время матчей предстоящего чемпионата Европы по футболу будет заполнен на 20%, каждую игру смогут посетить до 14 тыс. болельщиков. Об этом заявил в пятницу премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер.

"Чемпионат Европы - особый случай", - приводит его слова агентство DPA.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. На "Альянц-Арене" состоятся три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Германия в мае преодолела пик третьей волны пандемии. Сейчас семидневная заболеваемость в ФРГ ниже 35 случаев на 100 тыс. человек. Несколько недель назад начали постепенно отменять ограничения. Сейчас почти во всей стране работают школы, детские сады, музеи, рестораны. Более 40% взрослого населения получили как минимум один компонент вакцины.