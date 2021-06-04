Фетисов: поражение российских хоккеистов показало, что нельзя недооценивать соперника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Поражение сборной России по хоккею в матче с командой Канады показало, что нельзя недооценивать соперника. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сборная России по хоккею в четверг проиграла канадцам в четвертьфинале мирового первенства в Риге со счетом 1:2 в овертайме.

"Я расстроился по большому счету. Команда Канады не должна была быть соперником сложным, но, к сожалению, очередной урок - нельзя недооценивать соперника. Определить его силы может только финальная сирена. Обидно на самом деле", - сказал он.

По его словам, возможной причиной проигрыша стала "нехватка сыгранности". Фетисов выразил надежду, что "выводы будут сделаны" сборной.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.