Чернышенко: миллионы людей станут частью чемпионата мира по волейболу в России

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Миллионы болельщиков станут частью мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, который пройдет в России. Об этом заявил вица-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, чей комментарий ТАСС представила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила проведение мужского чемпионата мира в 2022 году в России.

"Вся наша страна рада принимать чемпионат мира по волейболу среди мужских команд, - сказал Чернышенко. - Чемпионат пройдет в десяти городах-организаторах, это рекордная география в истории волейбола - четыре часовых пояса и 5 тыс. километров между самым восточным и самым западным городами России, принимающими матчи чемпионата. В рамках подготовки осуществляется строительство и модернизация объектов спорта, развитие инфраструктуры городов, популяризация вида спорта - все это является важной составляющей наследия чемпионата мира. 336 лучших волейболистов мира, 500 тыс. зрителей на трибунах и миллионы болельщиков по всему миру станут частью масштабного события, которое, несомненно, войдет в мировую спортивную историю".

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.