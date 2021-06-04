Шевченко назвал взвешенным решением сохранение за Россией права проведения ЧМ по волейболу

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила проведение мужского чемпионата мира в 2022 году в России.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сохранение за Россией права проведения мужского чемпионата мира по волейболу является взвешенным решением. Об этом заявил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, чьи слова пресс-служба ВФВ.

"Это важное и взвешенное решение WADA и Международной федерации волейбола, - сказал Шевченко. - Всероссийская федерация волейбола рада продолжать традиции подготовки крупных международных турниров в России. Во всех десяти городах, которые примут матчи, сложились сильные волейбольные традиции, а многочисленные болельщики находятся в ожидании большого волейбольного праздника. Уверен, что чемпионат мира по волейболу в России пройдет на высшем уровне, и мы зададим новые стандарты организации этого престижного международного волейбольного турнира".

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение, согласно которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.