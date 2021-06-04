Российские каноисты Мелантьев и Чеботарь стали чемпионами Европы на дистанции 500 м

ТАСС, 4 июня. Россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь заняли первое место на чемпионате Европы по гребле в соревновании каноэ-двоек на дистанции 500 м. Турнир проходит в польской Познани.

Россияне показали результат 1 минута 44,915 секунды. Серебряными призерами стали немцы (+0,074), бронзовые медали на счету команды Украины (+0,560).

Чеботарь стал трехкратным чемпионом Европы, Мелантьев - девятикратным. Также на счету Мелантьева восемь побед на чемпионатах мира.

Чемпионат Европы завершится 6 июня.