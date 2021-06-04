{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские каноисты Мелантьев и Чеботарь стали чемпионами Европы на дистанции 500 м

На счету Мелантьева теперь 9 побед на чемпионатах Европы, у Чеботаря - 3
Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь
© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 4 июня. Россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь заняли первое место на чемпионате Европы по гребле в соревновании каноэ-двоек на дистанции 500 м. Турнир проходит в польской Познани.

Россияне показали результат 1 минута 44,915 секунды. Серебряными призерами стали немцы (+0,074), бронзовые медали на счету команды Украины (+0,560).

Чеботарь стал трехкратным чемпионом Европы, Мелантьев - девятикратным. Также на счету Мелантьева восемь побед на чемпионатах мира.

Чемпионат Европы завершится 6 июня.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Вяльбе рассказала о своих задачах в руководстве Международной федерации лыжного спорта
В пятницу Вяльбе была избрана в совет организации
Вяльбе рассказала о своих задачах в руководстве Международной федерации лыжного спорта
Читать полностью