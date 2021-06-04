Генменеджер омского "Авангарда": клуб ведет переговоры с Буше и Каски

ОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" ведет переговоры с нападающим Ридом Буше и защитником Оливером Каски, контракты которых истекли по окончании сезона. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный менеджер омичей Алексей Волков.

"По Каски ведутся переговоры, мы сделали квалификационное предложение, которое действовало до 31 мая, а 1 июня права [на игрока] автоматически были закреплены за клубом. Он не принял то предложение, которое мы ему дали, ждем от него обратной связи. По поводу Буше ситуация посложнее - он, возможно, примет какое-то решение со дня на день, мы на связи с его агентом", - сказал Волков.

В то же время он опроверг информацию о том, что Буше может перейти в московское "Динамо". "Это не соответствует действительности", - отметил генменеджер.

По его словам, клуб внимательно следит за чемпионатом мира по хоккею, который проходит в Риге. "Мы смотрим на всех игроков, которые нам интересны, пофамильно назвать пока не могу, потому что все еще на стадии обсуждения. Мы ведем работу по привлечению качественных игроков", - добавил Волков.

"Авангард" в сезоне-2020/21 стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2. В плей-офф Буше сыграл 21 игру и набрал 17 очков (8 голов + 9 передач), Каски в 24 матчах забросил 3 шайбы и отдал 7 передач.