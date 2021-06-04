СМИ: этап "Формулы-1" в Сингапуре отменен и может пройти в другой стране

ТАСС, 4 июня. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" приняло решение отменить шестнадцатый этап в текущем сезоне - Гран-при Сингапура. Об этом сообщает Би-би-си.

Этап в Сингапуре должен был пройти с 1 по 3 октября. Согласно информации источника, "Формула-1" и власти Сингапура согласились, что мероприятие невозможно провести в контексте иммиграционных ограничений в стране.

Сообщается, что рассматриваются варианты переноса этапа в Китай, Турцию и США. Гран-при Турции планировалось провести 11-13 июня в Стамбуле, но 14 мая он был отменен. В связи с отменой турецкого этапа было принято решение провести Гран-при Франции на неделю раньше (18-20 июня), а в Австрии состоятся два этапа подряд (25-27 июня - Гран-при Штирии, 2-4 июля - Гран-при Австрии).

Этап в Шанхае был запланирован на 9-11 апреля, но также был перенесен. Позднее организаторы Гран-при Китая заявили, что гонка может состояться во второй половине чемпионата.

Календарь нынешнего сезона включает в себя 23 гонки. Шестой этап проходит в Баку с 4 по 6 июня.