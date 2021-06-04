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На боксерском турнире в рамках ПМЭФ отменен поединок

Россиянин не сможет выйти на ринг из-за проблем со здоровьем
Харитон Агрба (справа) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Харитон Агрба (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Бой призера Европейских игр Харитона Агрбы на боксерском турнире в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отменен из-за проблем спортсмена со здоровьем. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

"Бой Агрбы отменен из-за проблем со здоровьем", - сказал собеседник агентства.

Агрба должен был провести поединок против спортсмена из Перу Хесуса Браво.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
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