ОКР открыл экспозицию, посвященную Олимпийскому манифесту Пьера де Кубертена

Все желающие могут ознакомиться с экспозицией и текстом манифеста в штаб-квартире ОКР в Москве.

В декабре 2019 года Олимпийский манифест был куплен на аукционе за $8,8 млн. Имя покупателя не сообщалось. Российский бизнесмен, глава Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов в феврале 2020 года передал Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста. Кадры торжественной церемонии передачи оригинала рукописи президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху также вошли в экспозицию.

Пьер де Кубертен написал манифест в 1889 году. На 14 листах рукописи изложены основы современных Олимпийских игр, в частности, там утверждается, что "борьба между народами должна быть только в спорте". С этим манифестом он выступил 25 ноября 1892 года в старой Сорбонне во время празднования пятой годовщины со дня основания Союза французских обществ атлетических видов спорта. Спустя два года там же было принято решение о возрождении Олимпийских игр.

Де Кубертеном разработаны клятва и эмблема Игр, а также предложен лозунг "Быстрее, выше, сильнее". В его честь названа специальная награда, вручаемая Международным олимпийским комитетом за проявление благородства во время Олимпийских игр.

МОК был основан по инициативе Кубертена в 1894 году, первым президентом организации стал грек Деметриус Викелас. Француз возглавлял организацию в 1896-1916 и 1919-1925 годах. Первые современные Олимпийские игры состоялись в 1896 году в Афинах.