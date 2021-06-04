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Футбол в России

СМИ: футболист "Торино" Лукич может перейти в "Спартак"

Также на сербского полузащитника претендует английский "Кристал Пэлас"
Саша Лукич EPA-EFE/SIMONE ARVEDA
Описание
Саша Лукич
© EPA-EFE/SIMONE ARVEDA

ТАСС, 4 июня. Сербский полузащитник итальянского футбольного клуба "Торино" Саша Лукич может стать игроком московского "Спартака". Об этом сообщает портал Calciomercato.

По информации источника, 24-летнему полузащитнику сделали предложение "Спартак" и английский "Кристал Пэлас".

В завершившемся чемпионате Италии Лукич провел 32 матча, в которых забил три мяча. В составе сборной Сербии на его счету 18 игр.

Лукич выступает за "Торино" с 2016 года, сезон-2017/18 он провел на правах аренды в испанском "Леванте". Ранее он играл за сербские "Партизан" и "Телеоптик".

"Спартак" по итогам чемпионата России занял второе место и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов следующего сезона.

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