Поветкин заявил, что не осуждает Мэйуэзера за предстоящий поединок против блогера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не видит проблем в проведении поединка между блогером Логаном Полом и Флойдом Мэйуэзером - младшим. Об этом Поветкин заявил журналистам.

"Если это организуют, людям хочется, почему нет? Они ведь зарабатывают хорошие деньги. Так что в этом нет ничего плохого. Мне такое не предлагали, но если будет хороший бой и интересное предложение, почему бы и нет?" - сказал Поветкин.

Бой Пол - Мэйуэзер пройдет 6 июня. Поединок не будет носить профессионального статуса. Бой пройдет без судей, то есть победитель не будет объявлен, если дело не дойдет до нокаута.