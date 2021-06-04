Команда из Москвы стала победителем шахматного турнира "Белая ладья"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Команда московской школы №2101 стала победителем финального этапа всероссийских шахматных соревнований "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Второе место заняла команда из Республики Татарстан, третье место досталось учащимся из Московской области.

Соревнования проходили в селе Ольгинка Краснодарского края с 28 мая. Приветствие участникам, организаторам и гостям соревнований направил Владимир Путин.

Награждение проводилось как в командном, так и в личном зачетах. Участники трех лучших команд и их тренеры получили дипломы, медали и кубки, а также подарки от Федерации шахмат России и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Им были вручены часы и комплекты шахмат с автографом претендента на звание чемпиона мира Яна Непомнящего. Команда Москвы получила сертификат на посещение Кубка мира FIDE, который пройдет в июле - августе в Сочи.

Турнир "Белая ладья" проводится с 1969 года. Его основной целью является популяризация шахмат среди школьников. Организаторами турнира являются ФШР, Министерство спорта РФ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.