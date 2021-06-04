Федор Чудинов защитил золотой титул WBA, победив Либенберга на турнире в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россиянин Федор Чудинов защитил золотой титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем на боксерском турнире в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), он выиграл у южноафриканца Рино Либенберга единогласным решением судей.

Чудинов во второй раз защитил золотой пояс WBA, который завоевал в декабре 2019 года. В послужном списке 33-летнего спортсмена теперь 24 победы (16 нокаутом), два поражения, одна ничья. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015-2016 годах, один раз его защитив.

Золотой титул WBA дает россиянину право претендовать на пояс чемпиона мира. Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет мексиканец Сауль Альварес, поясом регулярного чемпиона мира - кубинец Давид Морель.

На счету 37-летнего Либенберга 21 победа (14 нокаутом), восемь поражений, одна ничья.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.