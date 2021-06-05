"Монреаль" обыграл "Виннипег" во втором матче серии плей-офф НХЛ

ТАСС, 5 июня. "Монреаль" на выезде победил "Виннипег" со счетом 1:0 во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Монреаль" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 7 июня в Монреале.

По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Виннипег" - третье. В первом раунде "Монреаль" обыграл "Торонто" (4-3 в серии), "Виннипег" победил "Эдмонтон" (4-0). В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.