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НХЛ

"Монреаль" обыграл "Виннипег" во втором матче серии плей-офф НХЛ

"Монреаль" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0

ТАСС, 5 июня. "Монреаль" на выезде победил "Виннипег" со счетом 1:0 во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственную шайбу на 22-й минуте забросил Тайлер Тоффоли.

"Монреаль" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 7 июня в Монреале.

По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Виннипег" - третье. В первом раунде "Монреаль" обыграл "Торонто" (4-3 в серии), "Виннипег" победил "Эдмонтон" (4-0). В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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