"Вегас" сократил отставание в серии плей-офф НХЛ с "Колорадо"

У "Вегаса" шайбы забросили Уильям Карлссон (25-я минута), Джонатан Маршессо (55) и Макс Пачиоретти (56). В составе "Колорадо" отличились Карл Содерберг (27) и Микко Рантанен (46), российский нападающий команды Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.

ТАСС, 5 июня. "Вегас" дома обыграл "Колорадо" со счетом 3:2 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Колорадо" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет в Лас-Вегасе 7 июня.

"Колорадо" занял первое место в таблице Западного дивизиона и стал победителем регулярного чемпионата, "Вегас" расположился на второй строчке в дивизионе. В первом раунде "Колорадо" победил "Сент-Луис" (4-0), "Вегас" одолел "Миннесоту" (4-3). В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.