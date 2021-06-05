Соловейчик: Визер вывел Международную федерацию дзюдо на лидирующие позиции в мире

БУДАПЕШТ, 5 июня. /ТАСС/. Мариус Визер во главе Международной федерации дзюдо (IJF) сделал этот вид единоборств одним из самых популярных в мире. Такое мнение ТАСС высказал президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

На этой неделе Визер единогласно был переизбран на пост президента IJF. Он возглавляет федерацию с 2007 года.

"Единогласное переизбрание Визера - свидетельство абсолютного доверия и признания его заслуг, другого лидера у дзюдо сейчас просто нет, - сказал Соловейчик. - Невозможно сравнить современное дзюдо с тем, что было до его прихода, за это время Международная федерация дзюдо вышла на лидирующие позиции, сегодня наш вид спорта по популярности может поспорить со многими игровыми видами спорта. Уверен, в будущем дзюдо станет еще более технологичным и цифровизованным и будет еще чаще появляться на телеэкранах. Уже сегодня соревнования по дзюдо транслируют такие компании, как Eurosport и CNN".

"Мне кажется, команда Мариуса Визера и Международной Федерации дзюдо может гордиться своей работой," - добавил Соловейчик.