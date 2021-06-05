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Евро-2020

Сенников: сборная России в матче с болгарами покажет тактику на первую игру Евро

Бывший футболист сборной России считает, что команда будет моделировать игру под бельгийцев
Дмитрий Сенников Виталий Невар/ТАСС
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Дмитрий Сенников
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в товарищеской игре с болгарами использует наработанную тактику, которая будет использоваться в первом матче на чемпионате Европы против бельгийцев. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России в составе московского "Локомотива" и бывший футболист национальной команды Дмитрий Сенников.

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В субботу россияне в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" сыграют с командой Болгарии в заключительной товарищеской встрече перед Евро. Встреча начнется в 18:00 мск.

"Это последняя контрольная игра перед чемпионатом Европы, скорее всего, увидим основной состав, какую-то наработанную тактику, которая будет использоваться в первом матче на Евро, - сказал Сенников. - Поэтому модель игры будет по команде Бельгии. Посмотрим, сможем ли мы так сыграть, ведь с бельгийцами мы будем играть, наверное, вторым номером, а с болгарами - первым. Но все равно расстановка на поле будет моделироваться под первый матч".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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