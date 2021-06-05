Морозов: российские дзюдоисты настроены показать максимум на чемпионате мира в Будапеште

БУДАПЕШТ, 5 июня. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо настроена выступить на максимуме своих возможностей на чемпионате мира в Будапеште. Об этом ТАСС рассказал главный тренер женской команды Дмитрий Морозов.

Чемпионаты мира по дзюдо не проводятся в года проведения Олимпиад, однако в связи с переносом Игр в Токио два старта оказались рядом в календаре международного дзюдо.

"Внутренний календарный план верстался на ходу, мы среагировали по ситуации, - рассказал Морозов. - У каждой команды своя тактика на этот старт, у нас тоже - планы подготовки у спортсменов разные, и здесь выступят те, чьим планам этот старт не мешает. Единого стратегического плана по определению состава не было - в Будапеште выступят и опытные спортсмены, и дебютанты, но каждый из них готов к соревнованиям такого уровня".

На вопрос, стоит ли перед командой медальный план, Морозов ответил: "Победа на чемпионате мира перед Олимпиадой - это и радость, и сложность. Но уверяю, что все, кто здесь будут бороться, отдадут все силы, выступят на максимуме своих возможностей".

Чемпионат мира пройдет в Будапеште с 6 по 13 июня. Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа.