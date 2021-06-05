Гвардиола в третий раз признан лучшим тренером сезона Английской премьер-лиги

ТАСС, 5 июня. Английская премьер-лига признала испанца Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером прошедшего сезона. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

50-летний специалист в третий раз признан лучшим тренером лиги (2018, 2019, 2021). По этому показателю он сравнялся с французом Арсеном Венгером ("Арсенал"; 1998, 2002, 2004) и португальцем Жозе Моуринью ("Челси"; 2005, 2006, 2015) и уступает только бывшему тренеру "Манчестер Юнайтед" шотландцу Алексу Фергюсону, который становился обладателем награды 11 раз.

Под руководством Гвардиолы "Манчестер Сити" трижды стал чемпионом Англии (2017, 2018, 2021). Отрыв от второго места в прошедшем сезоне составил 12 очков.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Он также привел клуб к победам в Кубке Англии, четыре раза - в Кубке английской лиги и дважды завоевал с командой Суперкубок Англии. "Манчестер Сити" в прошлом сезоне впервые в истории дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил "Челси" (0:1). Помимо английской команды он также тренировал испанскую "Барселону", с которой дважды победил в Лиге чемпионов, и германскую "Баварию".