Хоккеист "Вашингтона" Орлов считает, что команду ждут большие изменения в составе

ТАСС, 5 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" совершит несколько обменов в межсезонье. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал защитник команды Дмитрий Орлов.

По итогам регулярного чемпионата "Вашингтон" занял второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона, но уступил "Бостону" в серии первого раунда плей-офф со счетом 1-4.

"Думаю, что сейчас большие перемены в клубе будут, - сказал Орлов. - Никому же не понравился результат. Чувствую, что какие-то обмены будут или что-то подобное. Мы после сезона поговорили с менеджером, друг друга услышали и поняли, а я потом читаю, что только Александр Овечкин и Никлас Бэкстрём доиграют в клубе до конца карьеры. Что это значит? Что готовиться надо к любым событиям".

Орлову 29 лет, он выступает за клуб с 2011 года. В составе команды он стал обладателем Кубка Стэнли (2018). Действующий контракт хоккеиста с клубом рассчитан до 2023 года.