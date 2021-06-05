Международная федерация хоккея утвердила правила игры на олимпийский сезон

ТАСС, 5 июня. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил новые правила игры в хоккей на сезон-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Основные изменения включают в себя ограниченную зону для голкиперов за воротами, большее количество видеоповторов. Некоторые грубые нарушения будут караться штрафом до окончания игры без автоматического матч-штрафа. Офсайд не будет фиксироваться, если один конек игрока находится уже в зоне соперника, а второй еще не пересек синюю линию и находится в воздухе над ней.

IIHF адаптирует формулировку правил Национальной хоккейной лиги (НХЛ), касаемых драк, для того, чтобы лучше подготовить своих арбитров для подобных ситуаций. При этом подход нулевой терпимости к дракам на турнирах IIHF останется в силе.

Новый регламент призван гармонизировать правила игры в хоккей, чтобы обеспечить их последовательное применение во всех основных лигах, а также на турнирах сборных, в женском и юниорском хоккее. Также регламент призван обеспечить единообразие игровых правил для всех команд - участниц Олимпийских игр в Пекине и других соревнований, проводимых под эгидой IIHF.

Правила были разработаны специальной группой, состоящей из экспертов IIHF и европейских профессиональных лиг, при консультациях с НХЛ.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.