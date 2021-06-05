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Мировой хоккей

Президент Хоккейного союза Германии будет баллотироваться на пост президента IIHF

Нынешний президент IIHF Рене Фазель покинет свой пост в сентябре 2021 года
Президент Хоккейного союза Германии Франц Райндль PHOTO: MARIUS BECKER/dpa EPA/MARIUS BECKER
Описание
Президент Хоккейного союза Германии Франц Райндль
© PHOTO: MARIUS BECKER/dpa EPA/MARIUS BECKER

ТАСС, 5 июня. Президент Хоккейного союза Германии (DEB), член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Франц Райндль будет баллотироваться на пост президента организации. Об этом сообщает пресс-служба DEB.

Президентом IIHF является Рене Фазель. 71-летний швейцарец заявил, что он сложит свои полномочия после полугодового конгресса организации, который пройдет в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге.

"Я посвятил всю свою жизнь хоккею с шайбой - сначала как спортсмен, а недавно как президент DEB и член cовета IIHF. Мир хоккея сформировал меня и сделал меня таким, какой я есть сегодня. Для меня большая честь подать заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента IIHF. Благодарю DEB за поддержку моей кандидатуры", - сказал Райндль.

Как сообщил ТАСС Фазель, IIHF должна утвердить всех кандидатов на пост президента до 15 июля. Райндль первым официально объявил о выдвижении своей кандидатуры.

Райндлю 66 лет. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года. Главой Хоккейного союза Германии Райндль стал в 2014 году, а с 2016 года он входит в совет IIHF.

Фазель возглавляет IIHF с 1994 года. На этом посту швейцарец сменил немецкого функционера Гюнтера Сабецки, который был президентом на протяжении 19 лет. Фазель пять раз переизбирался на новый срок.

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Фазель, Рене
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