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Roland Garros

Грачева проиграла украинке Костюк в третьем круге Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу представительницы Украины
Варвара Грачева EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Варвара Грачева
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 5 июня. Российская теннисистка Варвара Грачева проиграла представительнице Украины Марте Костюк в третьем круге Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 18-летней украинки. В четвертом круге Костюк встретится с победителем матча между представительницей Эстонии Анетт Контавейт (30-й номер посева) и полькой Игой Швентек (8).

Костюк занимает 81-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом теннисистки на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Australian Open (2018) и US Open (2020).

Грачевой 20 лет, она занимает 88-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд US Open (2020).

Roland Garros - второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.

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